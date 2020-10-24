عقدت الجمعية العمومية لأمانة المدارس الكاثوليكية، اجتماعا تحت رعاية البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، لانتخاب مجلس إدارة الأمانة، للأربع سنوات القادمة.





تم الاجتماع فى مدرسة دى لاسال بالقاهرة، وبدأ غبطة أبينا البطريرك اللقاء بالصلاة. وقدم الأمين العام القمص أنطونيوس غطاس تقريرًا عن أنشطة الأمانة العامة طوال الفترة الماضية. بعدها تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد، وانتهى اللقاء بكلمة لغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والتى حث فيها الجميع على أن يضعوا دائمًا أمام أعينهم رسالة الكنيسة فى مصر من خلال مدارسها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكاثوليك يشارك فى انتخابات أمانة المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.