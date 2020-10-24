أمطار على القاهرة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى العاصمة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى مع رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة على الوجه البحري، وطقس معتدل على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء مع رياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط فى أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، ولطيف على السواحل الشرقية، ومائل للبرودة على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى البحيرة وكفرالشيخ، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة دمياط وبورسعيد، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 5ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى 5ر2 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الاسكندرية 26 20

وادى النطرون 27 19

طنطا 27 20

شبين الكوم 27 20

دمنهور 27 20

بلطيم 26 19

مطروح 24 18

السلوم 25 19

سيوة 26 18

بورسعيد 27 23

دمياط 26 24

الزقازيق 29 20

المنصورة 28 20

الاسماعيلية 29 20

السويس 29 22

العريش 29 20

رفح 29 19

رأس سدر 29 21

نخل 28 17

نويبع 32 25

طابا 31 20

كاترين 27 15

الطور 27 23

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 31 25

مرسى علم 32 24

الفيوم 29 19

بنى سويف 28 18

المنيا 28 16

أسيوط 29 17

سوهاج 30 18

قنا 31 20

الأقصر 32 20

أسوان 34 23

ادفو 33 23

أبوسمبل 33 24

الوادى الجديد 31 18

شلاتين 33 27

ابو رماد 32 26

حلايب 31 28