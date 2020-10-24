صور .. المدرسة المصرية اليابانية بـ الشيخ زايد قبل بدء انتخابات النواب

وينشر "دوت الخليج" صورا لاستعدادات المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد، قبيل بدء عملية التصويت.

وتنطلق اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب بالداخل، حيث يدلى المصريون بأصواتهم فى انتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة، عقب انتهاء عملية الاقتراع بالخارج.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا فى مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا، ليبلغ إجمالى عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، اليوم السبت، وتنتهى فى الثامن من ديسمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى محافظات، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، فى الداخل.

من ناحيتها، أنهت أجهزة وزارة الداخلية، استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس النواب بمختلف مديريات الأمن، جاء ذلك من خلال استنفار أمنى مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية.

واعتمدت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

هذا وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بجميع المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود واستنفار الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.