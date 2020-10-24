فيديو .. الهيئة الوطنية : ارتداء الكمامة فرض على أطراف المنظومة الانتخابية

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، فى تغطية عن انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، أنه يتم تعقيم اللجان قبل وبعد العمل بها، مؤكدًا أن ارتداء الكمامة فرض على جميع أطراف المنظومة الانتخابية.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك كمامات مجانية متوافرة أمام اللجان وفرتها الهيئة، لافتًا إلى أنه منع منعا باتا إجراء أى دعاية انتخابية فى حيز اللجنة أو داخل المجمع الانتخابى.

وأشار إلى أن الهيئة نسقت مع وزارة الصحة لتوفير سيارات إسعاف مجهزة لمواجهة أى حالة قد تطرأ أيام الانتخابات، كما أن هناك موظفا لتنسيق الطوابير لتحقيق التباعد الاجتماعى.

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تدير الانتخابات بكل نزاهة وشفافية، كما أن قرارات الهيئة غير محصنة يجوز الطعن عليها، ويتم متابعة الانتخابات من قبل وسائل الإعلام والمنظمات، ويتم الفرز فى اللجان الفرعية، معلقًا: "هل فى شفافية أكثر من ذلك؟".