مصر تؤكد دعمها للعمل الدولى فى إطار أهداف ومبادئ الأمم المتحدة

أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، الدور الرئيسى لمصر فى صياغة إعلان مبادئ القانون الدولى للعلاقات الودية والتعاون بين الدول الصادر سنة 1970.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية عرضته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أشار إدريس، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون القانونية، إلى أن 24 أكتوبر هو الذكرى الخمسين لاعتماد إعلان سنة 1970، الذى كان بمثابة علامة رئيسية على صعيد تطوير القانون الدولى العام وعلاقات الدول، وتدعيم حكم القانون بين الدول والتطبيق العالمى لميثاق الأمم المتحدة، وأضاف الإعلان تفسيرًا كان ضروريًا للمبادئ السبعة الأساسية التى تقوم عليها الأمم المتحدة، وفى مقدمتها مبدأ حظر استخدام القوة، ومنع التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، والتسوية السلمية للنزاعات الدولية، والتعاون الدولى، معتبرًا إياها من المبادئ الأساسية للقانون الدولى، ومطالبًا جميع الدول بالالتزام بها فى علاقاتها الدولية.

وأكد مندوب مصر الدائم، أن مصر قامت بدور محورى فى اجتماعات اللجنة المعنية بصياغة الإعلان خلال الفترة من 1964 إلى 1969، من خلال دور أساسى لإحدى الشخصيات الدبلوماسية والقانونية المصرية البارزة هو السفير عبدالرؤوف الريدى، مندوب مصر الدائم الأسبق فى جنيف.

واختتم إدريس، بيانه بالتأكيد على دعم مصر للعمل الدولى المتعدد الأطراف فى إطار أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع جميع الدول لمواصلة تفعيل وتطوير تلك المبادئ بما يتواكب مع التحديات المتجددة والمتزايدة التى تواجهها البشرية فى القرن الحادى والعشرين، الأمر الذى أبرزت أزمة جائحة كورونا الحالية مدى الحاجة الدولية إليه.