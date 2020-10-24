وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، فى الداخل.
ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا فى مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا، ليبلغ إجمالى عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. فتح لجان انتخابات مجلس النواب أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.