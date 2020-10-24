صور.. محافظ المنيا يتابع انتخابات النواب.. ويدعو للمشاركة

وأوضح بيان للمحافظة، اليوم، أنه تم تجهيز 511 مركزا انتخابيا و1099 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 مليون و236 ألف و267 ناخبا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.
شملت الجولة المرور على مدارس: "الاتحاد الثانوية – معهد قراءات فتيات المنيا الأزهرى – المعهد الأزهرى للبنين".
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان، وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على تيسير عملية الانتخاب وتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
ودعا المحافظ جميع المواطنين، إلى المشاركة فى الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس النواب، مشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
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