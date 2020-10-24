فيديو.. الهيئة الوطنية: لم نستقبل أى شكوى بشأن الدعاية أو الإنفاق الانتخابى

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم يرد إليها أى شكاوى من اللجان المشكلة لمتابعة الدعاية الانتخابية، مضيفًا: "لو كانت هناك شكاوى فهى لمرشحين يشتكون بعضهم البعض، وتم التحقيق فيها واتضح أنها شكاوى كيدية".





وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، فى تغطية عن انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، أنه لم يرد إليهم شكوى بشأن الدعاية أو الإنفاق الانتخابى. وأوضح أن اللجنة العامة لا تغادر المكان حيث تستقبل التظلمات ويتم إرسالها للهيئة، ويتم دراسة التظلم ويعرض على مجلس إدارة لدراسته، وبعدها يتم إصدار قرار سواء بالرفض أو القبول.

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