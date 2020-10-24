فيديو .. رئيس الوطنية للانتخابات للمواطنين : صوتكم حق وواجب

دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين إلى النزول والمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، قائلاً: "صوتكم حق وواجب، ومشاركتكم فى الانتخابات ترسيخ للديمقراطية والشرعية ومنح الحيوية للعملية السياسية والضمانة لنزاهة الانتخابات".





وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، فى تغطية عن انتخابات مجلس النواب، اليوم السبت: "أنتم أصحاب حضارة، اثبتوا للعالم أجمع أن انتمائكم غير أى انتماء، انتماء لصالح مصر، وصوتكم من أجل مصر". وأكد أن هناك 10240 لجنة فرعية سيبدأ العمل بها فى 14 محافظة وسيشرف عليها 12 ألف قاضى، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى والاستفسارات كما تم تحديد الخط الساخن 19826 للرد على الاستفسارات.

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