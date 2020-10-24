بعد قليل .. رئيس الوزراء يدلى بصوته بانتخابات النواب فى دائرته بالشيخ زايد

يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بدائرته الانتخابية بمدينة الشيخ زايد.



يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بدائرته الانتخابية بمدينة الشيخ زايد. وفتحت لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، فى 14 محافظة أبوابها مع دقات التاسعة من صباح اليوم السبت، لاستقبال الناخبين.

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