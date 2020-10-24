مصر تؤكد على دورها في صياغة وإرساء مبادئ القانون الدولي للعلاقات الودية...

أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشئون القانونية، أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الدور الرئيسي الي قامت به مصر في صياغة إعلان مبادئ القانون الدولي للعلاقات الودية والتعاون بين الدول الصادر سنة 1970.

في هذ الصدد، أشار إدريس إلى أنه يوم 24 أكتوبر تحل الذكرى الخمسين لاعتماد إعلان سنة 1970، الذي كان بمثابة علامة رئيسية على صعيد تطوير القانون الدولي العام وعلاقات الدول، وتدعيم حكم القانون بين الدول والتطبيق العالمي لميثاق الأمم المتحدة، حيث أضاف الإعلان تفسيرًا كان ضروريًا للمبادئ السبعة الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ حظر استخدام القوة، ومنع التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتسوية السلمية للنزاعات الدولية، والتعاون الدولي، معتبرًا إياها من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومطالبًا جميع الدول بالالتزام بها في علاقاتها الدولية.

كما أكد مندوب مصر الدائم أن مصر قامت بدور محوري في اجتماعات اللجنة المعنية بصياغة الإعلان خلال الفترة من 1964 إلى 1969، من خلال دور أساسي لإحدى الشخصيات الدبلوماسية والقانونية المصرية البارزة هو السفير عبد الرؤوف الريدي، الذي شغل لاحقا منصب مندوب مصر الدائم في جنيف وسفير مصر في واشنطن. واختتم إدريس بيانه بالتأكيد على دعم مصر للعمل الدولي المتعدد الأطراف في إطار أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع كافة الدول لمواصلة تفعيل وتطوير تلك المبادئ بما يتواكب مع التحديات المتجددة والمتزايدة التي تواجهها البشرية في القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي أبرزت أزمة جائحة الكورونا الحالية مدى الحاجة الدولية إليه.