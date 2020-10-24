مصر تؤكد دعمها للعمل الدولي المتعدد الأطراف في إطار أهداف ومبادئ الأمم المتحدة

أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على دعم مصر للعمل الدولي المتعدد الأطراف في إطار أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها مندوب مصر أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشئون القانونية.

وأبرز إدريس، الدور الرئيسي الذي قامت به مصر في صياغة إعلان مبادئ القانون الدولي للعلاقات الودية والتعاون بين الدول الصادر سنة 1970، مشددا على التزام مصر بالتعاون مع كافة الدول لمواصلة تفعيل وتطوير تلك المبادئ بما يتواكب مع التحديات المتجددة والمتزايدة التي تواجهها البشرية في القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي أبرزت أزمة جائحة الكورونا الحالية مدى الحاجة الدولية إليه.

وأشار إدريس إلى أن اليوم الموافق 24 أكتوبر تحل الذكرى الخمسين لاعتماد إعلان سنة 1970، الذي كان بمثابة علامة رئيسية على صعيد تطوير القانون الدولي العام وعلاقات الدول، وتدعيم حكم القانون بين الدول والتطبيق العالمي لميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن الإعلان أضاف تفسيرًا كان ضروريًا للمبادئ السبعة الأساسية التي تقوم عليها الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ حظر استخدام القوة، منع التدخل في الشئون الداخلية للدول، التسوية السلمية للنزاعات الدولية، والتعاون الدولي، معتبرًا إياها من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومطالبًا جميع الدول بالالتزام بها في علاقاتها الدولية.

ونوه بأن مصر قامت بدور محوري في اجتماعات اللجنة المعنية بصياغة الإعلان خلال الفترة من 1964 إلى 1969، من خلال دور أساسي لإحدى الشخصيات الدبلوماسية والقانونية المصرية البارزة هو السفير عبد الرؤوف الريدي، الذي شغل لاحقا منصب مندوب مصر الدائم في جنيف وسفير مصر في واشنطن.