توافد الناخبين على لجنة التحرير الابتدائية المشتركة بالجيزة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب

ينطلق صباح اليوم ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، وفتحت لجنة مدرسة التحرير الابتدائية المشتركة بالجيزة، أبوابها للتصويت فى اليوم الأول من أيام الاقتراع، فى تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لأخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وشهدت لجان الانتخابات تشديدات أمنية مكثفة، من قبل قوات الشرطة، حرصًا على تأمين سير عملية الانتخابات. والتزمت كافة اللجان باتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة الناخبين وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وتنطلق اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصري.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى اليوم السبت وغدا الأحد، في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومطروح، ويتنافس 1879 مرشحا على النظام الفردي في 143 دائرة انتخابية .