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وسط تدابير احترازية.. بدء التصويت في لجنة مدرسة الأوقاف بالمهندسين

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فتحت لجنة مدرسة الأوقاف الثانوية بنات في المهندسين أبوابها للناخبين، للتصويت المباشر لاختيار نائبي دائرة الدقي والجيزة والعجوزة في مجلس النواب 2020، وسط انتشار أمني لتأمين عملية التصويت واتباع للتدابير الاحترازية منعًا لتفشي وباء

وانطلقت اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب 2020، وتستمر حتى غدٍ الأحد في محافظات المرحلة الأولى لانتخاب أعضاء البرلمان.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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