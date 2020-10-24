وسط تدابير احترازية.. بدء التصويت في لجنة مدرسة الأوقاف بالمهندسين

وانطلقت اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب 2020، وتستمر حتى غدٍ الأحد في محافظات المرحلة الأولى لانتخاب أعضاء البرلمان.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.