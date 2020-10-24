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توافد الناخبين للتصويت فى اليوم الأول لانتخابات النواب

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كريم شعبان 2020-10-24 09:52 0 تبليغ

وبدأت اللجان والمقار الانتخابية، استقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً يتخللها ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرا.

وتجرى انتخابات مجلس النواب 2020، وفق إجراءات احترازية فى ظل انتشار جائحة ، حيث تم تعقيم مقار اللجان الانتخابية.

ويتنافس فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردى و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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