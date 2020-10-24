توافد الناخبين للتصويت فى اليوم الأول لانتخابات النواب

وبدأت اللجان والمقار الانتخابية، استقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً يتخللها ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرا.
وتجرى انتخابات مجلس النواب 2020، وفق إجراءات احترازية فى ظل انتشار جائحة كورونا، حيث تم تعقيم مقار اللجان الانتخابية.
ويتنافس فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردى و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.
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