وزير الإسكان يستعرض اللمسات الأخيرة لمشروع الاشتراطات التخطيطية بـ3 محافظات

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة لمشروع الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن "القاهرة – الجيزة – الإسكندرية".





وبحسب ما عرضته الصفحة الرسمية لمجلس لوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، وجه الجزار، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية، اليوم السبت، بأن تقوم الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بطلب انعقاد المجلس، لعرض واعتماد الاشتراطات، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة وزير التعليم العالى، لتكليف الجامعات الإقليمية بإعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية لجميع المدن بالمحافظات المصرية أسوة بمدن القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأضاف وزير الإسكان: "نهدف لضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المواطنين، ويتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية".

وأوضح أن العمران هو وعاء التنمية، مضيفًا: "فى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين".