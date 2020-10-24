صور.. حريق هائل يدمر أكشاك ومحال بسوق محطة مصر بالإسكندرية

تلقى اللواء سامى غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد باندلاع حريق بعدد من الأكشاك والمحال التجارية على شريط الترام بسوق محطة مصر بحى وسط. وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة العطارين، وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران. وتبين من المعاينة اندلاع الحريق بسبب ماس كهربائى، مما تسبب فى تدمير عدد من المحال والأكشاك بسوق محطة مصر، وذلك دون حدوث أى إصابات. تحرر محضر بقسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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