خلال الإدلاء بصوته .. مصطفى بكرى يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات النواب

وأكد بكرى فى أعقاب الإدلاء بصوته عن توافر جميع الاحترازات الصحية باللجنة، مشيدا بالإجراءات الأمنية والقضائية التى من شأنها تسهيل عملية الإدلاء بالأصوات. وطالب بكرى، المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات لاختيار مايرونه صالحا لتمثيلهم فى البرلمان الجديد، مؤكدا أن الاستحقاق الدستورى الثانى يأتى استكمالا للاستحقاق الأول ممثلا فى انتخابات مجلس الشيوخ، وهو مايعكس إصرار القيادة السياسية على بناء المؤسسات الدستورية رغم جميع الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والتحديات التى تواجهها داخليا وخارجيا.

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