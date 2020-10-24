فيديو.. محافظ مطروح: العملية الانتخابية تسير على ما يرام

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى تغطية للمرحلة الأولى من انتخابات النواب فى 14 محافظة، على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن الأمطار سقطت فى الصباح لمدة 10 دقائق ولكنها غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية.

وكشف محافظ مطروح، أن غرفة العمليات داخل المحافظة أبلغت أن جميع اللجان تم فتحها فى موعدها فى تمام الساعة التاسعة صباحا والأمور تجرى على ما يرام.