صور.. إقبال من السيدات وكبار السن فى لجنة مدرسة الشهيد ساطع النعمانى

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم السبت، عملية التصويت على انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الأولى بـ14 محافظة على مستوى الجمهورية. ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين إلى النزول والمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، قائلاً: "صوتكم حق وواجب، ومشاركتكم فى الانتخابات ترسيخ للديمقراطية والشرعية ومنح الحيوية للعملية السياسية والضمانة لنزاهة الانتخابات". وأضاف إبراهيم، موجهًا حديثة للمواطنين: "أنتم أصحاب حضارة، اثبتوا للعالم أجمع أن انتمائكم غير أى انتماء، انتماء لصالح مصر، وصوتكم من أجل مصر".

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