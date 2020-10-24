انطلاق تصويت المصريين بالداخل في 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس...

انطلق منذ قليل تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة، أمام 10140 لجنة فرعية، حيث يحق التصويت لنحو 33 مليون ناخب من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.
وبدأت اللجان والمقار الانتخابية أعمالها في استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً يتخللها ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا؛ حيث تستمر عملية تصويت المصريين بالخارج يومين.
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