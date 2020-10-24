رئيس الوزراء يدلى بعد قليل بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالشيخ زايد

يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بدائرته الانتخابية بمدينة الشيخ زايد. وانطلقت منذ قليل فى الساعة التاسعة صباحا عملية التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الأحد.

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