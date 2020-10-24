بدء فتح اللجان الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى ورئيس الوزراء يدلي بصوته بالشيخ زايد

بدأ منذ قليل فتح باب التصويت للانتخابات البرلمانية لمحافظات المرحلة الأولى والتي تتضمن 14 محافظة، وهم محافظة الجيزة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح وذلك للفردي والقائمة .

فيما تستمر عملية التصويت علي مدار يومين بدأت صباح اليوم في التاسعة صباحا وتستمر حتي التاسعة مساءا وغدا نفس الامر حيث تغلق اللجان في تمام التاسعة مساءا وبعدها تبدأ عملية فرز الأصوات.

كذلك يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بدائرته الانتخابية بمدينة الشيخ زايد

وانطلقت منذ قليل فى الساعة التاسعة صباحا عملية التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الأحد.