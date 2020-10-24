إقبال من كبار السن داخل لجنة الشهيد أحمد محمود بالدقي

شهدت لجنة مدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى في دائرة الدقي إقبالًا من كبار السن الساعات الأولى من انطلاق انتخابات مجلس النواب 2020.



وفتحت اللجنة الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حيث بدأ المواطنون في التوافد وسط تدابير أمنية وصحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع توزيع الكمامات على الناخبين.

انطلقت منذ قليل انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.