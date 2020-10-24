تعقيم فوري وفحص الناخبين قبل دخول اللجنة بالناصرية الابتدائية في الجيزة

حرص المسئولون على اللجان الانتخابية بمدرسة الناصرية الابتدائيه بالجيزة وبشكل لافت، على الألتزام المشدد بجميع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا في أول أيام ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020.

والتزمت اللجنة بوضع كافة مواد التعقيم وتوفيرها أمام الناخبين من زجاجات كحول وكمامات وجهاز قياس الحرارة وذلك حرصًا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية.

وشهدت مدرسة الناصرية الابتدائيه بالجيزة، توافد عدد من الناخبين مع الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية بدائرة الجيزة.

وقال أحد المسؤولين بمدرسة الناصرية، إن المدرسة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة التى تؤمن سلامة الناخبين ويتم التعقيم بشكل فوري ودوري.

وتشهد اللجان حالة من التشديدات الأمنية والإحترازية بشأن كورونا حيث يلتزم جميع القائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان بارتداء الكمامة وايضا الناخبين لا يسمح لهم بالدخول بالكمامة .