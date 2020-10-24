تعقيم فوري وفحص الناخبين قبل دخول اللجنة بالناصرية الابتدائية في الجيزة

حرص المسئولون على اللجان الانتخابية بمدرسة الناصرية الابتدائيه بالجيزة وبشكل لافت، على الألتزام المشدد بجميع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا في أول أيام ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020.
والتزمت اللجنة بوضع كافة مواد التعقيم وتوفيرها أمام الناخبين من زجاجات كحول وكمامات وجهاز قياس الحرارة وذلك حرصًا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية.
وشهدت مدرسة الناصرية الابتدائيه بالجيزة، توافد عدد من الناخبين مع الساعات الأولى لفتح اللجان الانتخابية بدائرة الجيزة.
وقال أحد المسؤولين بمدرسة الناصرية، إن المدرسة اتخذت كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة التى تؤمن سلامة الناخبين ويتم التعقيم بشكل فوري ودوري.
وتشهد اللجان حالة من التشديدات الأمنية والإحترازية بشأن كورونا حيث يلتزم جميع القائمين على العملية الانتخابية داخل اللجان بارتداء الكمامة وايضا الناخبين لا يسمح لهم بالدخول بالكمامة .
يشار إلى أنه انطلقت منذ قليل انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، واستمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.
وتستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.
ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
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