إقبال من كبار السن على التصويت بلجنة الإمام علي خلال الساعات الأولى من فتح اللجان

توافد عدد من المسنين وكبار السن على لجنة الإمام علي الابتدائية بدائرة العجوزة ، خلال الساعات الأولى من فتح قاب التصويت في الانتخابات البرلمانية لعام 2020والتي تجرى خلال يومي 24 و 25أكتوبر .

وفتحت اللجنة منذ قليل وسط توافد بسيط من الناخبين، وهدوء في محيط اللجان مع تشديد أمني والتزام بالإجراءات الاحترازية . وقدم رجال الشرطة المساعدة لكبار السن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم .

وانطلقت منذ قليل انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد ٢٤ و ٢٥ أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.