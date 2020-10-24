إجراء فحوصات طبية بمقار اللجان الانتخابية بأسوان ضمن 100 مليون صحة

أجرى أطباء وزار ة الصحة، اليوم السبت، فحوصات طبية على الناخبين داخل مقار اللجان الانتخابية، بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.





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