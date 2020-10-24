القوى العاملة : تعيين 309 شباب بمنشآت القطاع الخاص بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء 309 شباب، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 533 شابا.





تلقى الوزير، وفقا لبيان صحفى، تقريرا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث قامت بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 11 ألفا و600 جنيه لـ 16 عاملا من المسجلين بالمديرية، فضلاً عن تسجيل 20 عاملاً جديدا.

وتابع علم الدين، أن المديرية قامت فى مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 26 ترخيص الأجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة، موضحا أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 214 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، وعمل 5 ندوات توعية، كما تم تلقى 34 شكوى عمالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ 16 شكوى منهم وتم تسوية 8 شكاوى، و10 شكاوى ما زالت تحت البحث.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 82 منشأة، أسفر عن تحرير 21 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وبحث 4 شكاوى، كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 150 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.