بعد الإدلاء بصوتها.. مايسة عطوة: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

جاء ذلك خلال أولى أيام العرس الديمقراطى، بعدما انتهت من تفقد اللجان الانتخابية فى مدارس حدائق الأهرام والهرم بمحافظة الجيزة، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وأشادت عطوة، خلال البيان الصادر لها، بالإجراءات الأمنية والوقائية المُتخذه فى جميع اللجان الانتخابية ضد فيروس كورونا المُستجد بمدارس حدائق الأهرام والهرم بمحافظة الجيزة، مطالبة المواطنين بالتوافد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة فى العرس الديمقراطى.

وأكدت وكيل أول مجلس النواب، على أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، ولابد أن يقوم به كل من يريد النهوض بالبلاد والعبور بها إلى بر الأمان، لافتة إلى أن مجلس النواب 2020 سيقوم باستكمال جميع الأدوار التى قام بها برلمان 2015، من سن تشريعات وقوانين تخدم مصلحة المواطن فى الأساس، بالإضافة إلى استكمال خطة التنمية التى بدأت بها الدولة الفترة الماضية.