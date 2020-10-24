وحرص المواطن على التواجد بمدرسة هدى شعراوى بالدقى، للمشاركة فى الانتخابات وممارسة حقه الدستورى، ولم يمنعه تواجده على كرسى متحرك على الإدلاء بصوته. وعلق الإعلامى أحمد موسى، قائلاً: "ده بيشجعنا على النزول والمشاركة فى الانتخابات رغم الظروف الصحية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو: على كرسى متحرك .. مسن يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.