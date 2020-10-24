بدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التى انطلقت مرحلتها الأولى فى الداخل اليوم السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان. وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت. وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرا صحفيا اليوم فى تمام الساعة الثانية ظهرا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس ". وتنافس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الانتخابات المقررة على مستوى الجمهورية، وتضم القائمة الوطنية من أجل مصر 26 مرشحا من أعضاء التنسيقية، فضلا عن 6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابى على 6 مقاعد بنظام الفردى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق أعمال غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب لرصد ومتابعة انتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.