صور .. محافظ الإسكندرية يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب

واطمأن المحافظ على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان، للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أى معوقات تعوق سير الانتخابات فى يومها الأول.

وناشد الشريف، المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أنه تم تيسير كافة الإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإتباع اشتراطات التباعد، وتطهير وتعقيم مراكز الاقتراع.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع المديريات وشركات المرافق، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أية مشكلات طارئة للتعامل معها فورا.