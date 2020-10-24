شاهد: بعد الإدلاء بصوتها.. وزيرة التضامن: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى

وعرضت فضائية "صدى البلد"، لقطات من إدلاء وزيرة التضامن بصوتها فى الانتخابات.

وصرحت القباج، عقب الإدلاء بصوتها بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم.

وأكدت وزيرة التضامن، على المواطنين أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم فى العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.





وانطلقت صباح اليوم السبت، عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية.