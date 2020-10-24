أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.





وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تتابع عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تتم داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية، واللجان العامة، لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب. وقال المستشار لاشين إبراهيم، إنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية، سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان، أو مرشحين أو متابعين، وكذا الجهات المعنية. وأشار رئيس"الهيئة الوطنية للانتخابات"، إلى أن عملية انتخاب ثانى برلمان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو، تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وأهاب المستشار لاشين إبراهيم بجموع وأطياف الشعب المصرى بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة فى بناء وطنهم الحبيب مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنية للانتخابات : نتابع بشكل لحظى وواقعى عمليات التصويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.