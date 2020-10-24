وزيرة التضامن الاجتماعى تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس النواب

أدلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم بصوتها فى انتخابات مجلس النواب 2020 التى انطلقت مرحلتها الأولى اليوم السبت وتستمر للغد، وذلك فى لجنة المركز القومى للبحوث بالدقى .

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى عقب الإدلاء بصوتها بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى ومصرية ، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب ، واختيار مرشحهم الذى يمثلهم فى دائرتهم.

وأكدت السيدة/ نيفين القباج المواطنين أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم فى العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.