ياسمين الكاشف تهنئ طلبة الدفعة "20" بكلية إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالتخرج.. وتشكر سميرة أحمد وحكيم وسعد والمصرى ودينا فؤاد

حرصت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تهنئة خريجى الدفعة "20" من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، معربة عن سعادتها بخروج الحفل بشكل مبهر ومنظم وحضارى، وبشكل يليق بحجم جامعة مصر ومكانتها المرموقة فى المجتمع.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، إن كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تعد واحدة من أبرز كليات الاعلام فى مصر، مؤكدة أن الكلية تلتزم بإعداد جيل من الخريجين المتميزين في مجالات الإعلام المختلفة سواء صحافة ونشر أو إذاعة وتلفزيون أو علاقات عامة، وتأهيلهم تأهيلاً علمياً ومهنياً و تكنولوجيا، بشكل يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات المنافسة محلياً وعالمياً، مع رفع مستوى التزامهم بالمسئولية الاجتماعية والمهنية والأخلاقية تجاه الوطن وقضايا المجتمع، وذلك فى إطار توجه ودعم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يحرص على اعداد وتسليح أجيال المستقبل بالتعليم الذكى والمعرفة والثقافة والتكنولوجيا.

ووجهت الكاشف، الشكر والتقدير، لكوكبة النجوم الذين حضروا حفل تخرج الدفعة "20" لكلية الإعلام، على رأسهم الفنانة الكبيرة سميرة أحمد والنجم محمد سعد، والفنان العالمى حكيم، والنجم ماجد المصرى، ووجه القمر دينا فؤاد التى تم تكريمها كأفضل ممثلة عن دوريها فى مسلسلى الاختيار والاخ الكبير، مؤكدة أن وجودهم المشرف أضفى على الحفل روح خاصة وأن كل منهم يمثل قيمة كبيرة فى المجتمع المصرى، حيث أنهم يتمتعون بتاريخ فنى مشرف أثرى به الحركة الفنية، وأشارت إلى أن تكريمهم بدرع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديراً لعطائهم الفنى، كما وجهت الشكر للدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، والدكتورة لمياء سامح مدير وحدة الفاعليات التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية، على تنظيم الحفل وخروجه بشكل حضاري يليق بقيمة الجامعة.

وأوضحت ياسمين الكاشف، أن الجامعة بصدد تنظيم مهرجان الأفضل لعام 2020، والذى يقام على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتكريم الأفضل في كافة المجالات الفنية والاجتماعية والرياضية، فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تشجيع الكوادر الموهوبة فى كل المجالات.