ضاحي خلفان: صدمت لخطاب الكراهية الذي ألقاه ماكرون ولم أتصور كل هذا الحقد ضد الإسلام

علق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، على خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون وتصريحاته ضد الدين الإسلامي.

وغرد ضاحي خلفان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "صدمت لخطاب الكراهية الذي ألقاه الرئيس الفرنسي ماكرون قبل مدة، لم أتصور أن هذا القائد الشاب يحمل كل هذا الحقد على دين مليار ونصف، دين يحمل كل معاني التسامح، ولم أعلق حينها".

وأضاف: "كنت أظن أن أحقادا كهذه الأحقاد التي عبر عنها الرئيس الفرنسي زالت مع دخول العالم للقرن الحادي والعشرين.. لكن للأسف.. رأيناها تخرج من أفواه من يزعمون ويتزعمون الحضارة الحديثة".

وتابع: "ماكرون سيظل التاريخ يذكر له هذا الخطاب الحاقد.. فالتاريخ لا يرحم العنصريين".

واختتم: "ينبغي ألا تكون ردود أفعالنا كردود أفعال ماكرون.. الترفيع من قيم الإسلام".