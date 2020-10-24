بكمامات وكواشف.. عناصر تأمين العجوزة الإعدادية تستقبل الناخبين

استقبلت عناصر التأمين بلجنة مدرسة العجوزة الإعدادية، المتوافدين على اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2020 بكواشف حرارية وكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها اللجنة العليا للانتخابات.
كما حرصت قوات الأمن المنوط بها تأمين لجنة العجوزة الإعدادية على توفير كراسي متحركة لاستقبال غير القادرين وكبار السن لتوصيلهم الى مقار الصندوق الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي الذي تشهده الدولة المصرية.
كانت لجنة مدرسة العجوزة الاعدادية فتحت أبوابها أمام الناخبين من أبناء دائرة العجوزة والدقي والجيزة في تمام التاسعة صباحا للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تستمر علي مدار يومين لتحديد من يمثل الدائرة في مجلس النواب.
وشهد محيط اللجنة انتشار مكثف من عناصر التأمين وذلك في إطار الخطة التأمينية الشاملة التي وضعتها الدولة المصرية لتأمين المواطنين خلال ادلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 10140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة.
ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.
ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
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