وفاة المهندس نبيل حلاوة محافظ كفر الشيخ الأسبق

توفى صباح الوم السبت، المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق ، وعضو مجلس الشورى السابق ورئيس هيئة النقل العام، الأسبق، بعد مسيرة حافلة وطويلة في العمل العام، سواء في العمل التنفيذيي أو العطاء السياسي والوطني لبلاده إذ شغل الراحل نبيل حلاوة مناصب كبرى متعددة أثبت فيها نجاحا كبيرًا عبر سنوات عطاءه المتعددة .
و المهندس نبيل حلاوة، هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة ، وتجري حاليًا ترتيبات الدفن فى مقابر العائلة وتحديد مواعيد العزاء .
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