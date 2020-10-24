وزيرة التضامن الاجتماعى تدلي بصوتها فى انتخابات مجلس النواب

أدلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم، السبت، بصوتها فى انتخابات مجلس النواب 2020 التي انطلقت مرحلتها الأولى اليوم وتستمر للغد، وذلك فى لجنة المركز القومي للبحوث بالدقي.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى عقب الإدلاء بصوتها، بأن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على كل مصرى ومصرية، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذي يمثلهم فى دائرتهم.

ووجهت نيفين القباج المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارة الصحة، وذلك خلال مشاركتهم فى العملية الانتخابية، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات.