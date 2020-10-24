مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير ويستمع لشرح حول معدلات تنفيذ المشروع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، المتحف المصرى الكبير لمتابعة أعمال التنفيذ، وتطوير المنطقة المحيطة، تمهيدا لافتتاح المتحف قريبا.

واستمع مدبولي لشرح حول تنفيذ وتطوير المتحف، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ المتحف لافتتاحه في الوقت المحدد له.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أدلى صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس كورونا.



ودعا رئيس الوزراء المصريين للمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، في ظل المناخ الديمقراطي الذى تتمتع به مصر، والذي يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.

وأكد رئيس الوزراء أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه؛ ليؤديا دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر.