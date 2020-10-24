صور.. وزير المالية يدلى بصوته فى انتخابات النواب

أدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.





ودعا معيط، عقب الإدلاء بصوته المواطنين إلى ضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات واختيار من يمثلهم فى مجلس النواب. وانطلقت فى التاسعة من صباح اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب فى جولتها الأولى فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية وتستمر حتى غد الأحد.

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