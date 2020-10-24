وشكلت غرفة عمليات مركزية برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى بنادى القضاة بشامبليون، لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب من جميع جوانبها بدءا من استلام قضاة مصر المظاريف وحتى انتهاء عمليتى الاقتراع والفرز. وتتلقى الغرفة، الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من القضاة القائمين على الإشراف فى العملية الانتخابية، فى المرحلتين الأولى والثانية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غرفة عمليات نادى القضاة تتابع سير انتخابات مجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.