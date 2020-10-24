اليوم .. الأوقاف توزع 6 أطنان من لحوم الأضاحى بالمحافظات

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، أن ذلك بواقع 3 أطنان لمحافظة الإسماعيلية، و2 طن لمحافظة البحيرة، و1 طن لمحافظة بورسعيد، وذلك للأسبوع الثانى عشر على التوالى، ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 1146 طنا من اللحوم.

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