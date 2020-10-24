وزير الأوقاف : نتصدى للخروج على الثوابت بنفس قدر مواجهة التشدد

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إننا بنفس القوة والحماس والقدر الذى نواجه به التشدد والتطرف الفكرى، نواجه أيضا التسيب القيمى والأخلاقى والخروج على ثوابت الدين.





وأكد وزير الأوقاف، فى ورقة بعنوان "حتمية التجديد" قدمها خلال الجلسة الافتتاحية العلمية لمؤتمر "الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر"، الذى افتتح فى الخرطوم اليوم السبت، أن التجديد ليس أمرا جديدا، فالنبى صلى الله عليه وسلم، أقر الاجتهاد لبعض أصحابه فى حياته.

وشدد على ضرورة التفرقة بين التجديد المنضبط بضوابط الشرع، والتسيب، حيث لا يمكن مواجهة التشدد إلا إذا واجهنا التسيب والانحراف.

وقال إن أعداء الأمة إذا وجدوا فى بعض الشباب ميلا إلى التدين حاولوا أن يأخذوه إلى الجماعات المتطرفة، وإن وجدوا فى بعضه ميلا للشهوات أخذوه إلى التسيب والانحلال، وحتى إلى الإلحاد المصنوع والممول، لتفسيخ المجتمعات العربية.

وأوضح أن معظم الخلل ينشأ من الخلط بين الثابت والمتغير، فإنزال الثابت منزلة المتغير هدم لثوابت الدين، وإنزال المتغير منزلة الثابت عين الجمود والتخلف والوقوع فى سوء الفهم، مشيرا إلى أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان.

وأضاف أن مخاطر التدين الشكلى مثل مخاطر التدين السياسى، مؤكدا أهمية عامل الخبرة فى قيادة الدول، فمهمة إدارة الدول والمؤسسات ليست نزهة وإنما تحتاج إلى خبرات متقدمة.

وقال إن "القضية التى تحاول أن تثير بها الجماعات المتطرفة، العامة، هى قضية نظام الحكم، فيقولون: الحكم بما أنزل الله، وإن سُئلوا: كيف يكون الحكم بما أنزل الله؟، فلا يُجيبون.

وأكد أن الإسلام لم يضع قالبا جامدا لنظام الحكم، من يحكم به فهو من الإسلام ومن لم يحكم به فهو ليس من الإسلام، لافتا إلى أن هناك 4 علامات للحكم الرشيد الذى يقره الإسلام، أولاها تحقيق العدالة، بمفهومها الكامل الشامل، التى لا تُقر فى المجتمع إلا إذا طبقها الجميع، كل فى ولايته، وثانيها محاربة الفساد والرشوة والمحسوبية، وثالثها حرية المعتقد، وآخرها العمل على قضاء حوائج الناس وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وقال إن تلك النقاط كل من يعمل عليها، فحُكم رشيد بغض النظر عن صورته أو شكله، مع التأكيد أن العبرة بالمعانى وليس بالألفاظ.