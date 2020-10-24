استمرار فرز أصوات الناخبين بالخارج فى الجولة الأولى لانتخابات النواب

تواصل البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، أعمال فرز أصوات الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، بالجولة الأولى على مدار الثلاث أيام الماضية.





وانتهت البعثة الدبلوماسية المصرية فى لوس أنجلوس، صباح اليوم، من استقبال مظاريف المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وإقرارات التصويت تمهيدا للبدء فى فرز الأصوات، وذلك نظرا لفارق التوقيت المحلى لمصر عن لوس انجلوس، حيث يتأخر توقيت القاهرة بمقدار 11 ساعة، وهو ما يعنى أن الدبلوماسية المصرية فى لوس أنجلوس، تنتهى فى تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، والتاسعة صباحًا، بتوقيت لوس أنجلوس.

ووفقا لقرارات الهيئة الوطنية، فإن إجراءات الفرز للمصريين فى الخارج، تبدأ بأن يقوم أعضاء اللجنة بفض محتويات كل صندوق وفض الأظرف التى بداخله، وتقسم بطاقات الاقتراع إلى فردى وقائمة ثم يفرغ كل منها فى محضر مستقل.

ويثبت فيه عدد من أدلوا بأصواتهم، وعدد الأصوات الباطلة، والصحيحة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، أو قائمة بتوقيع اللجنة.

عقب ذلك ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية، ثم تسلم إلى اللجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين فى الخارج، وتتولى إعداد محاضر فرز مجمع لكل دولة للنظام الفردى وآخر للقائمة، وكذلك محضر فرز لكل دائرة.

وأجريت الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتُجرى فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى، يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها فى الجريدة الرسمية، فى موعد أقصاه الأحد الموافق الأول من نوفمبر.