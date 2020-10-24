وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، كلمة للمصريات، تحثهن على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية التى تجرى خلال يومى السبت والأحد، من أجل صناعة المستقبل واستكمال دور المرأة المصرية الوطنى فى الدفاع عن بلدها أمام العالم كله.





وفى مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة، أكدت مرسى أن مشاركة المرأة فى الانتخابات والنزول للإدلاء بأصواتهم هو واجب وطنى ودفاع جاد عن مستقبل أبنائهن والمشاركة فى صياغة هذا المستقبل. وتجرى انتخابات مجلس النواب 2020، وسط اتباع إجراءات احترازية فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث يجرى تعقيم مقار اللجان الانتخابية. ويتنافس فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردى و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. مايا مرسى تحث الناخبات على التصويت: واجب وطنى ودفاع جاد عن المستقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.