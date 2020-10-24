فيديو.. محافظ قنا : الإقبال على انتخابات مجلس النواب كبير جدا

وقال المحافظ خلال لقاء خاص على قناة "TEN" اليوم السبت، إن المحافظة بها 399 مقرا انتخابيا و670 لجنة فرعية، بالإضافة إلى الكتلة التصويتية والتى تتخطى 2 مليون ناخب.
وأضاف أشرف الداودى، أن المحافظة انتهت من جميع الاستعدادات المطلوبة لعقد الانتخابات، وأنه تم التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، حيث تم توفير استراحات لكبار السن من الناخبين، مشيرا إلى أن هناك كراسى لذوى الاحتياجات الخاصة.
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