صور .. محافظ القاهرة يتابع تجهيزات فرق الطوارئ لمواجهة الأمطار

تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم السبت، الشفاطات وفرق الطوارئ المنتشرة بطريق صلاح سالم للتأكد من جاهزيتها لمواجهة أى طارئ والتدخل السريع فى حالة هطول أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.





وأثنى المحافظ على جهود العاملين بشركة الصرف الصحى وتواجدهم فى الشارع منذ 4 أيام تحسبا لأى تغيرات فى الطقس تتعرض له العاصمة.

وشدد عبد العال، على استمرار مراجعة جميع بالوعات صرف مياه الأمطار من خلال أطقم عمل من هيئة النظافة وشركة الصرف الصحى وأجهزة الأحياء كل فى نطاقه، والتأكد من عدم وجود بالوعات أسفل الرصيف أو وجود أى تلفيات بها وتطهيرها والتأكد من عملها بكفاءة.

كذلك مراجعة الخطة الموضوعة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار جميع الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.