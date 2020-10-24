المفتى بعد المشاركة فى انتخابات النواب: الصوت أمانة يجب منحه لمن يستحق

وقال علام، فى تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، اليوم السبت، إن انتخابات مجلس النواب اختبار حقيقى للمواطنين لإدراك جميع القضايا والتحديات، وخطوة للأمام لتحقيق ريادة مصرية.

وناشد المفتى، جموع المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات كواجب وطنى ملح للحفاظ على المكتسبات أى كان هذا الصوت فهو أمانة يجب إعطائه لمن يستحق.